ReapChain是爲了解決現有物聯網區塊鏈的問題而創建的。基於Shell-Core結構，它結合了公共和私人區塊鏈，以及雙向共識算法（PoDC），我們克服了現有區塊鏈的三個問題。"可擴展性、安全性和去中心化"。ReapChain正在創造一個新的物聯網區塊鏈世界，其技術同時具有完全的安全性和透明度。