Reddio 是一个高性能并行以太坊兼容 Layer 2 区块链，利用零知识技术实现无与伦比的计算规模和以太坊级别的安全性。Reddio 与以太坊 API 兼容。所有部署在以太坊上的智能合约都可以在 Reddio 上无缝运行。Reddio 旨在增强现有区块链功能，同时保持对开发者和最终用户的全面兼容性。
幣種名稱RDO
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量10,000,000,000
總供應量10,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈ETH
簡介Reddio 是一个高性能并行以太坊兼容 Layer 2 区块链，利用零知识技术实现无与伦比的计算规模和以太坊级别的安全性。Reddio 与以太坊 API 兼容。所有部署在以太坊上的智能合约都可以在 Reddio 上无缝运行。Reddio 旨在增强现有区块链功能，同时保持对开发者和最终用户的全面兼容性。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。