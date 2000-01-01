RDO

Reddio 是一个高性能并行以太坊兼容 Layer 2 区块链，利用零知识技术实现无与伦比的计算规模和以太坊级别的安全性。Reddio 与以太坊 API 兼容。所有部署在以太坊上的智能合约都可以在 Reddio 上无缝运行。Reddio 旨在增强现有区块链功能，同时保持对开发者和最终用户的全面兼容性。

幣種名稱RDO

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈ETH

簡介Reddio 是一个高性能并行以太坊兼容 Layer 2 区块链，利用零知识技术实现无与伦比的计算规模和以太坊级别的安全性。Reddio 与以太坊 API 兼容。所有部署在以太坊上的智能合约都可以在 Reddio 上无缝运行。Reddio 旨在增强现有区块链功能，同时保持对开发者和最终用户的全面兼容性。

所屬板塊

社媒

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