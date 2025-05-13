RDAC

Redacted 加速了跨多個元和垂直領域的 web3 新創企業的發展，透過由 RDAC 提供支援的用戶和數據生態系統塑造下一個行業顛覆者。 web3 產業目前面臨永續性挑戰——隨著元資料的不斷變化，代幣價值無法維持，再加上缺乏產品用例，以及 TGE 後代幣下沉失去用戶關注。為了應對這一行業挑戰，RDAC 在 1 個代幣下統一支援一系列創收產品，這些產品由 Redacted 共同擁有並共同開發，涉及 DeFi、AI、交易、支付、NFTFi 等垂直領域，共有 130 萬用戶、110 萬社交覆蓋面、5 億美元的交易量。 Redacted 已籌集 1000 萬美元，並得到 Spartan Group、Animoca Brands、Polygon Ventures 以及 web3 領域 100 多位頂級創始人和天使投資者的支持。

幣種名稱RDAC

排名No.1676

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）17.10%

流通供應量132,735,959.95796248

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.1327%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.07676394485297608,2025-05-13

最低價0.015948019661205574,2025-05-24

所屬公鏈BASE

簡介Redacted 加速了跨多個元和垂直領域的 web3 新創企業的發展，透過由 RDAC 提供支援的用戶和數據生態系統塑造下一個行業顛覆者。 web3 產業目前面臨永續性挑戰——隨著元資料的不斷變化，代幣價值無法維持，再加上缺乏產品用例，以及 TGE 後代幣下沉失去用戶關注。為了應對這一行業挑戰，RDAC 在 1 個代幣下統一支援一系列創收產品，這些產品由 Redacted 共同擁有並共同開發，涉及 DeFi、AI、交易、支付、NFTFi 等垂直領域，共有 130 萬用戶、110 萬社交覆蓋面、5 億美元的交易量。 Redacted 已籌集 1000 萬美元，並得到 Spartan Group、Animoca Brands、Polygon Ventures 以及 web3 領域 100 多位頂級創始人和天使投資者的支持。

所屬板塊

社媒

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