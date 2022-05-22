RadioShack 是一個存在 100 年曆史品牌，現在的使命是成為第一個彌合區塊鍊和主流使用加密貨幣差距的協議。 作為第一步，RadioShack 正在修復當今 AMM 上流動性添加的混亂和分散性質。為了解決這個問題，RadioShack 旨在顯著減小可交換代幣圖的直徑，並增加每對的流動性。這將通過使用單個大節點（RADIO 節點）來創建他們所說的Starfish Topology：單個大節點將與所有可交換對的配對。