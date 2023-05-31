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QWAN
QWAN 幣將有助於彌合 Web2 遊戲體驗和 Web3 功能之間的差距，為遊戲玩家創造一個更加開放和公平的經濟模型。 QWAN 將利用 DAO 治理系統、生態系統金庫和贈款支持的計劃以及收入分享模式，這些模式將允許加強和投資新一代遊戲網站和服務，這些網站和服務集成代幣並隨著時間的推移為遊戲社區創造新價值.
概況
幣種名稱
QWAN
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