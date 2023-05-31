Qlindo（QLINDO）是一種使用有向無環圖架構實現共識的協議，理論上具有無限可擴展性。 借助 QLINDO 協議和自定義狀態通道，Qlindo 允許將數據源集成到分佈式賬本技術 (DLT) 中，從而推動智能合約的發展。