PUNDIAI

Pundi AI 是一套去中心化的工具，旨在賦予使用者對其個人資料的所有權和控制權。它透過將區塊鏈技術與 Pundi AI 數據平台、Pundi AIFX Omnilayer、Pundi AI 數據市場和 Purse+ 等創新 AI 數據工具相結合，滿足了日益增長的以用戶為中心的解決方案需求。 Pundi AI 由 Pundi X 於 2024 年創建，透過一套去中心化的工具，使人工智慧開發民主化。它提供的服務涵蓋 Omnilayer、資料標記和註釋平台、AI 代理以及用於資料交易的 AI 市場。

幣種名稱PUNDIAI

排名No.

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完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

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流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈FXEVM

簡介Pundi AI 是一套去中心化的工具，旨在賦予使用者對其個人資料的所有權和控制權。它透過將區塊鏈技術與 Pundi AI 數據平台、Pundi AIFX Omnilayer、Pundi AI 數據市場和 Purse+ 等創新 AI 數據工具相結合，滿足了日益增長的以用戶為中心的解決方案需求。 Pundi AI 由 Pundi X 於 2024 年創建，透過一套去中心化的工具，使人工智慧開發民主化。它提供的服務涵蓋 Omnilayer、資料標記和註釋平台、AI 代理以及用於資料交易的 AI 市場。

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