PumpBTC 是 Babylon 上的一種流動性質押協議，允許 BTC 持有者參與巴比倫質押，同時保持流動性以獲得額外獎勵。我們的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 等級的安全性以及以 BTC 計價的可擴展 DeFi 回報。
幣種名稱PUMPBTC
排名No.1011
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.55%
流通供應量285,000,000
最大供應量1,000,000,000
總供應量1,000,000,000
流通率0.285%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.23385128396045374,2025-04-23
最低價0.026659353975538883,2025-04-08
所屬公鏈ETH
簡介PumpBTC 是 Babylon 上的一種流動性質押協議，允許 BTC 持有者參與巴比倫質押，同時保持流動性以獲得額外獎勵。我們的新平台 BTC-fi Yield Vault 旨在提供 CeFi 等級的安全性以及以 BTC 計價的可擴展 DeFi 回報。
所屬板塊
社媒
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