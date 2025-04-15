PTC

Polyverse 是一個革命性的多鏈區塊鏈遊戲生態系統，旨在為玩家提供沉浸式的網頁遊戲體驗，並賦予他們真正的數位資產所有權。 Polyverse 代幣 PATIC (PTC) 支援遊戲內交易、NFT 交易、質押獎勵、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之間的跨鏈互通性。憑藉戰略合作夥伴關係、強大的代幣經濟學和專注的社區，Polyverse 正處於 Web3 遊戲創新的前沿。

幣種名稱PTC

排名No.3476

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量50,000,000,000

總供應量50,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.002055201939586999,2025-04-15

最低價0.001177500912530466,2025-04-15

所屬公鏈ETH

簡介Polyverse 是一個革命性的多鏈區塊鏈遊戲生態系統，旨在為玩家提供沉浸式的網頁遊戲體驗，並賦予他們真正的數位資產所有權。 Polyverse 代幣 PATIC (PTC) 支援遊戲內交易、NFT 交易、質押獎勵、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之間的跨鏈互通性。憑藉戰略合作夥伴關係、強大的代幣經濟學和專注的社區，Polyverse 正處於 Web3 遊戲創新的前沿。

所屬板塊

社媒

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