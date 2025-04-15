Polyverse 是一個革命性的多鏈區塊鏈遊戲生態系統，旨在為玩家提供沉浸式的網頁遊戲體驗，並賦予他們真正的數位資產所有權。 Polyverse 代幣 PATIC (PTC) 支援遊戲內交易、NFT 交易、質押獎勵、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之間的跨鏈互通性。憑藉戰略合作夥伴關係、強大的代幣經濟學和專注的社區，Polyverse 正處於 Web3 遊戲創新的前沿。
幣種名稱PTC
排名No.3476
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量50,000,000,000
總供應量50,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.002055201939586999,2025-04-15
最低價0.001177500912530466,2025-04-15
所屬公鏈ETH
簡介Polyverse 是一個革命性的多鏈區塊鏈遊戲生態系統，旨在為玩家提供沉浸式的網頁遊戲體驗，並賦予他們真正的數位資產所有權。 Polyverse 代幣 PATIC (PTC) 支援遊戲內交易、NFT 交易、質押獎勵、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之間的跨鏈互通性。憑藉戰略合作夥伴關係、強大的代幣經濟學和專注的社區，Polyverse 正處於 Web3 遊戲創新的前沿。
所屬板塊
社媒
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