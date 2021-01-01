下一代非同質化代幣專注於區塊鏈。可認證的真實性。永久存儲。可忽略的費用。使用Pastel構建、保護和擴展您的Web3生態系統。 Pastel Network是一個完全去中心化、對開發人員友好的第1層區塊鏈，是不可替代代幣（“NFTs”）和Web3技術的卓越協議標準。 PSL是Pastel Network的原生、數字加密安全的實用程序代幣。通過在專門的、專門構建的區塊鏈上運行，PSL是可訪問性的基礎。本質上，PSL為NFTs和Web3的無許可、無邊界經濟提供了動力。 PSL用例包括：1）網絡運營（生成PastelID、Mint NFT、提交票證和執行Open-API請求），2）權益（運營SuperNode和權益抵押品以換取提供計算資源、驗證和安全服務）和3）治理（利益相關者能夠發起和投票各種提案）。