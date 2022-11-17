PREMA平台以PREMA X為中心，是一個NFT市場，並使用PREMA錢包和可追溯性系統將NFT與它們使用的地方連接起來，如URL（UnReal Life，虛幻世界），如metaverse區塊鏈遊戲和IRL（In Real Life，真實世界），如實體產品和空間。