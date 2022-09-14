The Potatoz隸屬於 Memeland，背後開發公司爲9GAG ，這是一個老牌的GIF & MEME圖片網站。目前，Memeland推出的NFT包括“YOU THE REAL MVP”和“The Potatoz”。 MEXC 將 20個Potatoz NFT 分成 20,000,000 個POTATOZ指數代幣(每個 NFT含 1,000,000 個POTATOZ)。POTATOZ指數為用戶提供了以低成本交易優質藍籌 NFT 的機會。如果用戶擁有足夠大比例的指數，則可以將其指數持有量換成一個完整的Potatoz NFT。 MEXC將根據市場需求，不定時的增加Potatoz NFT持有量，MEXC的總持倉量不會超過該NFT總流通量的10%。持倉詳情見鏈接：https://opensea.io/zh-CN/0x17090813320E4b84e3DE43A277601870d2A0E175