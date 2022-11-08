Proof Of Memes 是第 1 層 EVM 區塊鏈，也稱為 Pomchain，由 memecoin 社區構建並為 memecoin 社區構建。 這種工作證明，以太坊分叉區塊鏈將通過一系列內部項目和實用程序為 memecoin 交易者提供更安全的交易體驗。