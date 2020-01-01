PLCU Classic 是一個龐大的基礎設施項目，它將區塊鏈技術的創新與數十種經過時間考驗的商業模式的穩定性相結合。 PLCU Classic 彌合了傳統業務與加密世界之間的鴻溝。 PLCUC 提供創新的商業解決方案，使來自世界各地的商家能夠銷售他們的加密貨幣產品，與全球加密愛好者互動。