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SEED.photo 是數位攝影世界的遊戲規則改變者，擁有世界上第一個去中心化 NFT 攝影市場的頭銜。 想像一下，攝影師可以在一個平台上釋放他們的創造力，從捕捉令人驚嘆的照片到編輯和上傳它們。 但這裡有一個轉折點：他們可以將自己的傑作轉化為獨特的 NFT，並加入令人興奮的 Web3 空間。

幣種名稱

排名No.4087

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市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量0

總供應量1,826,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價4.056992179446309,2024-01-22

最低價0.47730885327562134,2023-05-21

所屬公鏈BSC

簡介SEED.photo 是數位攝影世界的遊戲規則改變者，擁有世界上第一個去中心化 NFT 攝影市場的頭銜。 想像一下，攝影師可以在一個平台上釋放他們的創造力，從捕捉令人驚嘆的照片到編輯和上傳它們。 但這裡有一個轉折點：他們可以將自己的傑作轉化為獨特的 NFT，並加入令人興奮的 Web3 空間。

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