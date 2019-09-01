Phala Network 是一個 Web3.0 的共享雲平台，旨在解決計算雲中的信任問題。基於 Secure Enclave 的分佈式計算，Phala 雲計算在不犧牲數據機密性的情況下可實現大規模的雲計算處理，計算系統可信。通過將共識機制與計算分離，確保處理能力具有高度可延展性。 不同於傳統雲服務平台受限於數據中心，Phala利用遍布全球的去中心化節點，提供安全、機密、邊緣化的雲服務。得益於可信硬件的系統架構，Phala 使得基於共享計算資源的經濟模型成為可能，並實現安全、強大、可擴展的去信任計算雲。