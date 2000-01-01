PELL

Pell Network 構建了一個全鏈（Omnichain）去中心化驗證服務網絡，透過 BTC 再質押（restaking）將 BTCFi 擴展至加密經濟安全領域，全面釋放比特幣的安全潛力。Pell 提升了質押者的資本效率，並為開發者提供了一種高效、安全且具成本效益的方式來構建驗證服務。基於我們開創性的全鏈 BTC 再質押網絡，Pell 將加速擴展，致力於打造一個完善的全鏈基礎設施，以支持 AI 驅動的去中心化金融（DeFAI）。

幣種名稱PELL

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量2,100,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介Pell Network 構建了一個全鏈（Omnichain）去中心化驗證服務網絡，透過 BTC 再質押（restaking）將 BTCFi 擴展至加密經濟安全領域，全面釋放比特幣的安全潛力。Pell 提升了質押者的資本效率，並為開發者提供了一種高效、安全且具成本效益的方式來構建驗證服務。基於我們開創性的全鏈 BTC 再質押網絡，Pell 將加速擴展，致力於打造一個完善的全鏈基礎設施，以支持 AI 驅動的去中心化金融（DeFAI）。

所屬板塊

社媒

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