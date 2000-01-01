Pell Network 構建了一個全鏈（Omnichain）去中心化驗證服務網絡，透過 BTC 再質押（restaking）將 BTCFi 擴展至加密經濟安全領域，全面釋放比特幣的安全潛力。Pell 提升了質押者的資本效率，並為開發者提供了一種高效、安全且具成本效益的方式來構建驗證服務。基於我們開創性的全鏈 BTC 再質押網絡，Pell 將加速擴展，致力於打造一個完善的全鏈基礎設施，以支持 AI 驅動的去中心化金融（DeFAI）。
幣種名稱PELL
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量2,100,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介Pell Network 構建了一個全鏈（Omnichain）去中心化驗證服務網絡，透過 BTC 再質押（restaking）將 BTCFi 擴展至加密經濟安全領域，全面釋放比特幣的安全潛力。Pell 提升了質押者的資本效率，並為開發者提供了一種高效、安全且具成本效益的方式來構建驗證服務。基於我們開創性的全鏈 BTC 再質押網絡，Pell 將加速擴展，致力於打造一個完善的全鏈基礎設施，以支持 AI 驅動的去中心化金融（DeFAI）。
所屬板塊
社媒
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