Pax World 是一個Web3開放的元空間平臺，提供先進的音頻、視頻和聊天功能，以及具有先進技術規格的現實化身。該項目提供豐富的互動體驗，促進教育、社交、商業、娛樂等方面。Pax World通過一個性能優化的虛擬世界實現其目標，爲用戶提供建立和購買3D資產的能力，如房地產、預製房產、活動門票、他們的化身的服裝等等。