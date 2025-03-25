PARTI

Particle Network 是支援鏈抽象的第 1 層，可無縫統一 Web3 中的使用者和流動性。其核心是通用帳戶，為用戶提供跨所有鏈的單一帳戶和統一餘額。這些帳戶由 Particle Network 的 L1 區塊鏈 Particle Chain 協調和保護，確保整個 Web3 生態系統的無摩擦體驗。作為統一所有鏈的 L1，Particle 使數十億用戶能夠無縫加入並與每條鏈上的 dApp 交互，為大規模採用奠定基礎並在統一開放網路中發揮著不可或缺的作用。作為 Web3 最大的鏈抽象基礎設施，Particle Network 的通用帳戶解決了使用者、資料和流動性的碎片化，創造了真正無縫的跨鏈體驗。

幣種名稱PARTI

排名No.488

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）7.96%

流通供應量233,000,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.233%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.428008274672332,2025-03-25

最低價0.14025354993418265,2025-04-19

所屬公鏈BSC

簡介Particle Network 是支援鏈抽象的第 1 層，可無縫統一 Web3 中的使用者和流動性。其核心是通用帳戶，為用戶提供跨所有鏈的單一帳戶和統一餘額。這些帳戶由 Particle Network 的 L1 區塊鏈 Particle Chain 協調和保護，確保整個 Web3 生態系統的無摩擦體驗。作為統一所有鏈的 L1，Particle 使數十億用戶能夠無縫加入並與每條鏈上的 dApp 交互，為大規模採用奠定基礎並在統一開放網路中發揮著不可或缺的作用。作為 Web3 最大的鏈抽象基礎設施，Particle Network 的通用帳戶解決了使用者、資料和流動性的碎片化，創造了真正無縫的跨鏈體驗。

所屬板塊

社媒

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