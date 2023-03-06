$PARMA是傳奇的帕爾馬卡爾喬1913年的球迷代幣，這是一支具有偉大歷史的足球隊。 $PARMA球迷代幣是一種加密貨幣，旨在通過創新和獨家體驗徹底改變球迷參與。持有者還將能夠參與調查，贏得比賽門票，並對他們的球隊做出重要選擇。