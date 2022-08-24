Kay Pacha社區認爲現在是 "Tarypay Pacha "的時候了--在地球上，我們需要增長我們的靈性、社區和愛，這是一個轉變和聯合的時代。通過$Pacha這種0稅率、燒燬流動性的代幣，我們傳播我們的理想，並將平衡引入加密貨幣。