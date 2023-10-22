OTK

Octo Gaming 是 Solana 上排名第一的手機遊戲平台，累計下載量達 400 萬次，現已上架 App Store、Play Store 以及 Solana dApp。該平台透過迷你遊戲運作，融合 Octo 的原創 IP 以及最強大的 Web2 與 Web3 IP，讓用戶能夠將玩遊戲的時間轉化為收益。目前平台上已有 17 款遊戲，累計對戰次數超過 1 億場。

幣種名稱OTK

排名No.1763

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1,200,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.12041089353940107,2024-03-25

最低價0.000660347704777999,2023-10-22

所屬公鏈SOL

簡介Octo Gaming 是 Solana 上排名第一的手機遊戲平台，累計下載量達 400 萬次，現已上架 App Store、Play Store 以及 Solana dApp。該平台透過迷你遊戲運作，融合 Octo 的原創 IP 以及最強大的 Web2 與 Web3 IP，讓用戶能夠將玩遊戲的時間轉化為收益。目前平台上已有 17 款遊戲，累計對戰次數超過 1 億場。

所屬板塊

社媒

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