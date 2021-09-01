ORE代幣是運行Open Rights Exchange (ORE)網絡的原生數字資產 - 開源協議和去中心化的區塊鏈，專門用於為保護隱私的數字身份提供綜合開發者工具。 ORE網絡正在為高增長的工具提供動力，解決web3的大規模採用挑戰。 AIKON的ORE ID允許用戶利用許多區塊鏈的優勢，包括以太坊、Algorand、Avalanche、Polygon、Telos和WAX。在2018年推出後，ORE ID已被整合到一些業界領先的企業和去中心化應用（dApps）中，包括RFox、NFT Battle Miners、EarnFi、Exotopia等。 ORE ID在12個國家使用，有許多新客戶選擇ORE ID作為他們的去中心化身份解決方案，包括兩個區塊鏈選擇它作為他們的官方雲錢包。 任何使用ORE網絡的人都利用ORE代幣在區塊鏈上存儲數據，如他們的去中心化身份。任何時候，企業在ORE網絡上為其用戶創建一個新賬戶，企業需要利用ORE代幣。這就類似於在雲中租用服務器。