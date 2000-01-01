$ORBA 是支援 Orbital Assets (ORBA) 生態系統的原生代幣——一個徹底改變現實世界資產 (RWA) 代幣化的平台。$ORBA 持有者可以參與治理、獲得優質的代幣化服務，並從去中心化資產管理經濟的成長中受益。隨著房地產、商品和智慧財產權等現實世界資產在 ORBA 上數位化，$ORBA 在促進交易、獎勵參與者和保護網路安全方面發揮核心作用。
幣種名稱ORBA
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量10,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介$ORBA 是支援 Orbital Assets (ORBA) 生態系統的原生代幣——一個徹底改變現實世界資產 (RWA) 代幣化的平台。$ORBA 持有者可以參與治理、獲得優質的代幣化服務，並從去中心化資產管理經濟的成長中受益。隨著房地產、商品和智慧財產權等現實世界資產在 ORBA 上數位化，$ORBA 在促進交易、獎勵參與者和保護網路安全方面發揮核心作用。
所屬板塊
社媒
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