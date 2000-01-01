ORBA

$ORBA 是支援 Orbital Assets (ORBA) 生態系統的原生代幣——一個徹底改變現實世界資產 (RWA) 代幣化的平台。$ORBA 持有者可以參與治理、獲得優質的代幣化服務，並從去中心化資產管理經濟的成長中受益。隨著房地產、商品和智慧財產權等現實世界資產在 ORBA 上數位化，$ORBA 在促進交易、獎勵參與者和保護網路安全方面發揮核心作用。

幣種名稱ORBA

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量10,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介$ORBA 是支援 Orbital Assets (ORBA) 生態系統的原生代幣——一個徹底改變現實世界資產 (RWA) 代幣化的平台。$ORBA 持有者可以參與治理、獲得優質的代幣化服務，並從去中心化資產管理經濟的成長中受益。隨著房地產、商品和智慧財產權等現實世界資產在 ORBA 上數位化，$ORBA 在促進交易、獎勵參與者和保護網路安全方面發揮核心作用。

所屬板塊

社媒

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