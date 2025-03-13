OIK

Space Nation 是娛樂產業的先鋒力量，打造了融合遊戲、人工智慧和可持續虛擬經濟的下一代元宇宙。元宇宙的到來已是必然，除了技術和內容之外，其核心基礎在於一個簡單、有效率且穩定的經濟循環。 Space Nation 願景的核心是其旗艦 Web3 MMORPG，建立一個開放且動態的生態系統，讓遊戲玩家和人工智慧在廣闊、身臨其境的宇宙中共存。透過擴展到多種遊戲、跨媒體敘事和其他媒體格式，Space Nation 致力於建立一個可以容納數億個用戶的元宇宙，為虛擬世界樹立新的標竿。

幣種名稱OIK

排名No.3212

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量0

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.1858532899761135,2025-03-13

最低價0.01431035188800632,2025-04-20

所屬公鏈ETH

簡介Space Nation 是娛樂產業的先鋒力量，打造了融合遊戲、人工智慧和可持續虛擬經濟的下一代元宇宙。元宇宙的到來已是必然，除了技術和內容之外，其核心基礎在於一個簡單、有效率且穩定的經濟循環。 Space Nation 願景的核心是其旗艦 Web3 MMORPG，建立一個開放且動態的生態系統，讓遊戲玩家和人工智慧在廣闊、身臨其境的宇宙中共存。透過擴展到多種遊戲、跨媒體敘事和其他媒體格式，Space Nation 致力於建立一個可以容納數億個用戶的元宇宙，為虛擬世界樹立新的標竿。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。