OBX 是 OpenBlox 遊戲生態系統的原生代幣，可在不同遊戲中使用或通過其賺取收益。 OpenBlox 是一款基於以太坊虛擬機的 NFT 遊戲平台。 OpenBlox 開發的遊戲類型多樣，包括集換式卡牌遊戲 (TCG)、動作角色扮演遊戲 (ARPG)、格鬥遊戲 (FTG)、角色扮演遊戲 (RPG) 和模擬經營遊戲 (SIM)。 在 OpenBlox 生態系統中，Blox 是根據相應遊戲機制生成的 NFT 角色，可在所有 OpenBlox 遊戲內使用。 Blox NFT 及其他遊戲內 NFT 均可在 App 內的 NFT 市場中交易。