OBT

Orbiter Finance 是一個基於 ZK 技術的互操作性協議，通過創新的解決方案（如通用跨鏈協議和 Omni 賬戶抽象）提升區塊鏈交互的安全性、無縫互操作性，並減少流動性碎片化，旨在全鏈時代重新定義 Web3 體驗。

幣種名稱OBT

排名No.664

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.91%

流通供應量3,100,000,000

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率0.31%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.03263069868224823,2025-03-14

最低價0.007565967486990499,2025-02-18

所屬公鏈ARB

簡介Orbiter Finance 是一個基於 ZK 技術的互操作性協議，通過創新的解決方案（如通用跨鏈協議和 Omni 賬戶抽象）提升區塊鏈交互的安全性、無縫互操作性，並減少流動性碎片化，旨在全鏈時代重新定義 Web3 體驗。

所屬板塊

社媒

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