Orbiter Finance 是一個基於 ZK 技術的互操作性協議，通過創新的解決方案（如通用跨鏈協議和 Omni 賬戶抽象）提升區塊鏈交互的安全性、無縫互操作性，並減少流動性碎片化，旨在全鏈時代重新定義 Web3 體驗。
幣種名稱OBT
排名No.664
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.91%
流通供應量3,100,000,000
最大供應量10,000,000,000
總供應量10,000,000,000
流通率0.31%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.03263069868224823,2025-03-14
最低價0.007565967486990499,2025-02-18
所屬公鏈ARB
簡介Orbiter Finance 是一個基於 ZK 技術的互操作性協議，通過創新的解決方案（如通用跨鏈協議和 Omni 賬戶抽象）提升區塊鏈交互的安全性、無縫互操作性，並減少流動性碎片化，旨在全鏈時代重新定義 Web3 體驗。
所屬板塊
社媒
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