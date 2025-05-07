OBOL

Obol 的存在是為了分發、分散和民主化未來的數位基礎設施——從以太坊開始，擴展到整個 Web3。作為 Layer 1 區塊鏈和去中心化基礎設施網路的基礎，Obol Collective 擁有世界上最大的去中心化營運商生態系統。如今，全球有超過 800 名去中心化營運商運行 Obol 分散式驗證器 (DVs)，以確保主網上超過 10 億美元的安全。 Obol DV 比傳統驗證器提供更好的效能、更少的風險和更大的回報——使任何人都可以運行高效能、抗削減的驗證器。

幣種名稱OBOL

排名No.771

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量500,000,000

總供應量500,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.5021534033503295,2025-05-07

最低價0.2429852440094895,2025-05-08

所屬公鏈ETH

簡介Obol 的存在是為了分發、分散和民主化未來的數位基礎設施——從以太坊開始，擴展到整個 Web3。作為 Layer 1 區塊鏈和去中心化基礎設施網路的基礎，Obol Collective 擁有世界上最大的去中心化營運商生態系統。如今，全球有超過 800 名去中心化營運商運行 Obol 分散式驗證器 (DVs)，以確保主網上超過 10 億美元的安全。 Obol DV 比傳統驗證器提供更好的效能、更少的風險和更大的回報——使任何人都可以運行高效能、抗削減的驗證器。

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