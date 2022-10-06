NETZERO 是一個社交平台，處理各種體育、文化、藝術及其在日常生活中的分佈。個人可以通過 NETZERO 提高他們的生活質量。它不僅是一個虛擬資產運營的生態系統，也是一個獨特的文化內容元宇宙。一旦成為 NETZERO 的一員，您就可以在社交空間內從日常生活中的所有活動中創造價值。此外，您將在“Untact”成為基本的網絡世界中看到您從未體驗過的獨特文化內容社交平台。這項 NETZERO 的獨特服務是基於區塊鏈技術構建的，既安全又清晰。這是一個元界平台，可以在其中將各種價值放入 NFT 並進行分發。