NXPC

NXPC 是 MapleStory Universe 生態系統的基礎代幣，旨在捕捉並代表遊戲內活動和整體生態增長的價值。它有多重角色：作為 Layer 1 網絡內交易手續費的效用代幣、用於購買 NFT 道具籃的交換媒介，以及作為 NESO 的儲備資產（NESO 是與 NXPC 掛鉤的遊戲幣）。玩家可以將 NXPC 轉換為 NESO 用於道具升級，而創作者則根據透明的減半分配模式，因創造價值而獲得 NXPC 作為激勵。

幣種名稱NXPC

排名No.146

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0001%

交易額/市值（24小時）644.00%

流通供應量173,294,248

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.1732%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價3.8393480388979015,2025-05-15

最低價1.4346972456799731,2025-05-15

所屬公鏈AVAX_CCHAIN

簡介NXPC 是 MapleStory Universe 生態系統的基礎代幣，旨在捕捉並代表遊戲內活動和整體生態增長的價值。它有多重角色：作為 Layer 1 網絡內交易手續費的效用代幣、用於購買 NFT 道具籃的交換媒介，以及作為 NESO 的儲備資產（NESO 是與 NXPC 掛鉤的遊戲幣）。玩家可以將 NXPC 轉換為 NESO 用於道具升級，而創作者則根據透明的減半分配模式，因創造價值而獲得 NXPC 作為激勵。

所屬板塊

社媒

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