Nura Labs 是一家 Web3 創新工作室，致力於為去中心化經濟建立智慧、安全且可擴展的基礎設施。身為 Nura Wallet 的創辦人，他們將區塊鏈工程、AI 自動化和無縫的用戶體驗結合，打造出能夠推動現實世界實用性和大規模採用的工具。
幣種名稱NURA
排名No.1291
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.06%
流通供應量5,273,800,000
最大供應量10,000,000,000
總供應量10,000,000,000
流通率0.5273%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.002280932236681356,2025-06-20
最低價0.000792593965744128,2025-06-22
所屬公鏈ETH
簡介Nura Labs 是一家 Web3 創新工作室，致力於為去中心化經濟建立智慧、安全且可擴展的基礎設施。身為 Nura Wallet 的創辦人，他們將區塊鏈工程、AI 自動化和無縫的用戶體驗結合，打造出能夠推動現實世界實用性和大規模採用的工具。
所屬板塊
社媒
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