NURA

Nura Labs 是一家 Web3 創新工作室，致力於為去中心化經濟建立智慧、安全且可擴展的基礎設施。身為 Nura Wallet 的創辦人，他們將區塊鏈工程、AI 自動化和無縫的用戶體驗結合，打造出能夠推動現實世界實用性和大規模採用的工具。

幣種名稱NURA

排名No.1291

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.06%

流通供應量5,273,800,000

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率0.5273%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.002280932236681356,2025-06-20

最低價0.000792593965744128,2025-06-22

所屬公鏈ETH

簡介Nura Labs 是一家 Web3 創新工作室，致力於為去中心化經濟建立智慧、安全且可擴展的基礎設施。身為 Nura Wallet 的創辦人，他們將區塊鏈工程、AI 自動化和無縫的用戶體驗結合，打造出能夠推動現實世界實用性和大規模採用的工具。

所屬板塊

社媒

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