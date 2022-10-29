NTP項目通過NFT內容追踪系統、數字內容移動路徑管理與執行控制系統、相互驗證根追踪系統、NFT聯繫人/數據採集系統，為NFT存儲和移動提供高安全性服務。 用戶還可以在 NTP 市場中享受更安全的 NFT 文化，這種文化受到 NTP 項目提供的嚴密安全系統的保護。