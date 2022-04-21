Meebits 是 20,000 個獨特的 3D 體素字符，由自定義生成算法創建，然後在以太坊區塊鏈上註冊。管理所有權的 NFT 合約是標準 ERC-721，適用於任何兼容的服務或交易所。 MEXC 將 8 個 Meebits NFT 分成 8,000,000 個 NMEEBITS指數代幣(每個 NFT含 1,000,000 個 NMEEBITS)。 NMEEBITS 指數為用戶提供了以低成本交易優質藍籌 NFT 的機會。如果用戶擁有足夠大比例的指數，則可以將其指數持有量換成一個完整的Meebits NFT。 MEXC將根據市場需求，不定時的增加 Meebits NFT持有量，MEXC的總持倉量不會超過該NFT總流通量的10%。持倉詳情見鏈接：https://opensea.io/0xF252BC18f20b11CbAbeE314CEA172502484c12Be