Nexo是一個基於區塊鏈的借貸協議，為零售用戶提供銀行服務（如貸款、借款、交易、信用卡等）。用戶可以在Nexo平台上存入他們的加密貨幣資產，以獲得各種好處，如產生利息支付，以及存入貸款的抵押品。 NEXO代幣用於治理和平台利益，以及接收利息支付。