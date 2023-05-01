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NEMS
NEMS 是以太坊支付代幣，用於支持The Nemesis ——一個開放的元宇宙世界。The Nemesis可通過桌面和移動設備訪問。歸功於其玩賺模式，在這裡玩家可以根據遊戲時間賺取收益。此外，創作者可以在VR/AR中構建虛擬世界和遊戲體驗。 NEMS 代幣允許從遊戲中賺取的硬幣中兌現，以及購買包含在The Nemesis生態系統中的土地、NFT 和其他資產。
概況
幣種名稱
NEMS
發行時間
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發行價格
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發行總量
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