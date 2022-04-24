EightBit 是由無數 8 位主題特徵生成的 8,888 個 NFT 集合。在該系列中，有稀有的服裝、物品和更多驚喜。MEXC 將 19個EightBit NFT 分成 19,000,000 個 NEIGHTBIT指數代幣(每個 NFT含 1,000,000 個 NEIGHTBIT)。 NEIGHTBIT指數為使用者提供了以低成本交易優質藍籌 NFT 的機會。如果使用者擁有足夠大比例的指數，則可以將其指數持有量換成一個完整的EightBit NFT。 MEXC將根據市場需求，不定時的增加EightBit NFT持有量，MEXC的總持倉量不會超過該NFT總流通量的10%。持倉詳情見連結：https://opensea.io/0xBCeb39aAD857BEBF3f50b30A993100794De4734F