DeadFellaz 是 2021 年 8 月推出的基于以太坊(ERC-721) 的NFT，总量10,000枚。创始人是创意制作机构的联合总监 Betty 和该系列的首席艺术家 Psych。 Maddy Kenyon 是该项目的 3D 首席艺术家。NDEADFELLAZ 指數是指由 410個 DeadFellaz NFT 組成的資產籃子。MEXC 將 33 個 DeadFellaz 分成 33,000,000 個 NDEADFELLAZ指數代幣(每個 NFT 1,000,000 個 NDEADFELLAZ)。NDEADFELLAZ 指數為用戶提供了以低成本交易優質藍籌 NFT 的機會。如果用戶擁有足夠大比例的指數，則可以將其指數持有量換成 33 個 DeadFellaz NFT 之一。 MEXC将根据市场需求，不定时的扩容，MEXC的总持仓量不会超过10%。持仓详情见链接： https://opensea.io/0xAfcb83F085cE5D7b93773DfAf96e3535b9F011c3