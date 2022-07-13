NBLH DAO 以完全去中心化的自治組織取代了傳統的公司結構，沒有中央管理者，每個人都有共同的目的，通過投票直接聯繫投資對象並做出決策。作為一個流動的在線社區，沒有等級結構，用戶可以更透明、更安全地進行投資。