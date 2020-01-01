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NAP
Società Sportiva Calcio Napoli 粉絲代幣允許 $NAP 粉絲對球隊決策產生代幣化的影響力。 球迷可以參與各種各樣的俱樂部決策，並在此過程中獲得獎勵和金錢無法買到的體驗。
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