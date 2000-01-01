NAM

Namada 是多鏈的可組合隱私層。它是一個基於權益證明 (PoS) 的 Layer-1 區塊鏈，透過提供受保護的資產中心並支援受保護的跨鏈交易來保護用戶的個人資料。 Namada 能夠支援任何資產，並可用於改進現有區塊鏈、DApp、代幣和 NFT 的資料保護機制。 Namada 主要基於 Rust 語言構建，使用 CometBFT 共識和 IBC（跨鏈通訊）協定實現多鏈互通性，但可以升級以支援 IBC 以外的其他生態系統。 Namada 利用 zk-SNARK 等先進的加密標準及其潛在的互通性，將自己定位為實用的加密原語，幫助用戶保護其鏈上數據，同時與各種其他區塊鍊和協議進行互通。

幣種名稱NAM

排名No.

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1 000 000 000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈NAMADA

簡介Namada 是多鏈的可組合隱私層。它是一個基於權益證明 (PoS) 的 Layer-1 區塊鏈，透過提供受保護的資產中心並支援受保護的跨鏈交易來保護用戶的個人資料。 Namada 能夠支援任何資產，並可用於改進現有區塊鏈、DApp、代幣和 NFT 的資料保護機制。 Namada 主要基於 Rust 語言構建，使用 CometBFT 共識和 IBC（跨鏈通訊）協定實現多鏈互通性，但可以升級以支援 IBC 以外的其他生態系統。 Namada 利用 zk-SNARK 等先進的加密標準及其潛在的互通性，將自己定位為實用的加密原語，幫助用戶保護其鏈上數據，同時與各種其他區塊鍊和協議進行互通。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。