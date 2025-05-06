MYX 是一個非託管衍生品交易所，支援在現有的 AMM 市場中對幾乎任何代幣進行永續合約的鏈上交易。該協議的推出是為了降低提供流動性的資本成本，消除交易者的網路相關障礙，並簡化交易流程，使高級衍生品像現貨掉期一樣容易獲得。
幣種名稱MYX
排名No.1246
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）10.21%
流通供應量92,067,374
最大供應量1,000,000,000
總供應量1,000,000,000
流通率0.092%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.1192442282953195,2025-05-06
最低價0.06361973139704283,2025-05-22
所屬公鏈BSC
簡介MYX 是一個非託管衍生品交易所，支援在現有的 AMM 市場中對幾乎任何代幣進行永續合約的鏈上交易。該協議的推出是為了降低提供流動性的資本成本，消除交易者的網路相關障礙，並簡化交易流程，使高級衍生品像現貨掉期一樣容易獲得。
所屬板塊
社媒
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