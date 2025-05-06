MYX

MYX 是一個非託管衍生品交易所，支援在現有的 AMM 市場中對幾乎任何代幣進行永續合約的鏈上交易。該協議的推出是為了降低提供流動性的資本成本，消除交易者的網路相關障礙，並簡化交易流程，使高級衍生品像現貨掉期一樣容易獲得。

幣種名稱MYX

排名No.1246

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）%10,21

流通供應量92.067.374

最大供應量1.000.000.000

總供應量1.000.000.000

流通率0.092%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.1192442282953195,2025-05-06

最低價0.06361973139704283,2025-05-22

所屬公鏈BSC

簡介MYX 是一個非託管衍生品交易所，支援在現有的 AMM 市場中對幾乎任何代幣進行永續合約的鏈上交易。該協議的推出是為了降低提供流動性的資本成本，消除交易者的網路相關障礙，並簡化交易流程，使高級衍生品像現貨掉期一樣容易獲得。

所屬板塊

社媒

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