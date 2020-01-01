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Monsterra 是一款在 BNB、Avalanche 和 Terra 網絡上運行的免費多鏈遊戲，其靈感來自 Axie Infinity 遊戲的寵物世界以及《部落衝突》或《Boom Beach of Supercell》中的遊戲玩法。 這款遊戲以一個虛構的世界為背景，圍繞著農場、地產建設以及與名為 Mongen 的魔法生物和其他土地作戰。 Monsterra 的革命性設計結合了免費遊戲和免費賺取模式，讓數百萬遊戲愛好者無需事先投資即可享受樂趣並獲得高利潤流。
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