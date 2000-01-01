MSDG 旨在提供引人入勝的解謎、策略和基於區塊鏈的激勵機制。其核心特色包括：基於解謎的玩法（Telegram Mini-App）、卡牌戰鬥擴充包、區塊鏈驅動的經濟體系、去中心化所有權與公平競爭、多階段開發。 Mystic The Gathering 不僅是一款遊戲，更是一個融合策略、魔法和科技的數位世界，為玩家帶來獨特而豐富的遊戲體驗。
幣種名稱MSDG
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量10,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介MSDG 旨在提供引人入勝的解謎、策略和基於區塊鏈的激勵機制。其核心特色包括：基於解謎的玩法（Telegram Mini-App）、卡牌戰鬥擴充包、區塊鏈驅動的經濟體系、去中心化所有權與公平競爭、多階段開發。 Mystic The Gathering 不僅是一款遊戲，更是一個融合策略、魔法和科技的數位世界，為玩家帶來獨特而豐富的遊戲體驗。
所屬板塊
社媒
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