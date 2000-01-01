MSDG

MSDG 旨在提供引人入勝的解謎、策略和基於區塊鏈的激勵機制。其核心特色包括：基於解謎的玩法（Telegram Mini-App）、卡牌戰鬥擴充包、區塊鏈驅動的經濟體系、去中心化所有權與公平競爭、多階段開發。 Mystic The Gathering 不僅是一款遊戲，更是一個融合策略、魔法和科技的數位世界，為玩家帶來獨特而豐富的遊戲體驗。

幣種名稱MSDG

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量10,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介MSDG 旨在提供引人入勝的解謎、策略和基於區塊鏈的激勵機制。其核心特色包括：基於解謎的玩法（Telegram Mini-App）、卡牌戰鬥擴充包、區塊鏈驅動的經濟體系、去中心化所有權與公平競爭、多階段開發。 Mystic The Gathering 不僅是一款遊戲，更是一個融合策略、魔法和科技的數位世界，為玩家帶來獨特而豐富的遊戲體驗。

所屬板塊

社媒

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