MISBLOC（Medical Information Service with Blockchain）是一個基於區塊鏈技術的醫療服務生態系統。簡而言之，MISBLOC 提供了一個可持續的醫療服務生態系統，在連接電信-醫療-金融領域的個人生命日誌大數據時代 MyData 時代，利用精選的藥物信息與區塊鏈技術相結合。