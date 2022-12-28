MoonDAO 的使命是分散對太空的訪問。 MoonDAO 代表了一種去中心化、國際化、包容性和透明的太空探索方法。 作為 MoonDAO 使命的一部分，我們將把 MoonDAO 成員送往太空及更遠的地方，並資助太空研究和對未知領域的進一步人文探索！ 我們的治理代幣 MOONEY 用於去中心化社區治理，並賦予其所有者投票權以指導 MoonDAO 做出的決策。 有固定的 MOONEY 供應。