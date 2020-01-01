MongMob 誕生於一位美國國會議員語無倫次的胡言亂語。 Mongs 是不朽的，在地毯和熊市中倖存下來。 他們重視友誼、墮落的模因文化和良好的氛圍。 如果您與這些價值觀保持一致，請抓住一些 $MONG 並歡迎加入暴民。