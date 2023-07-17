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MNT
Mantle是一個快速成長的、以DAO爲主導的web3生態系統，其目標是大規模採用去中心化和代幣治理技術。Mantle生態系統包括Mantle產品，如Mantle網絡、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。Mantle代幣（$MNT）是該生態系統的統一產品和治理代幣。
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