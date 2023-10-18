MNT

Mantle是一個快速成長的、以DAO爲主導的web3生態系統，其目標是大規模採用去中心化和代幣治理技術。Mantle生態系統包括Mantle產品，如Mantle網絡、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。Mantle代幣（$MNT）是該生態系統的統一產品和治理代幣。

幣種名稱MNT

排名No.44

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0007%

交易額/市值（24小時）4.88%

流通供應量3,364,694,382.8368406

最大供應量6,219,316,795

總供應量6,219,316,794.99

流通率0.541%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.5050548504148984,2024-04-08

最低價0.3136311821650813,2023-10-18

所屬公鏈ETH

簡介Mantle是一個快速成長的、以DAO爲主導的web3生態系統，其目標是大規模採用去中心化和代幣治理技術。Mantle生態系統包括Mantle產品，如Mantle網絡、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。Mantle代幣（$MNT）是該生態系統的統一產品和治理代幣。

所屬板塊

社媒

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