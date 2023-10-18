Mantle是一個快速成長的、以DAO爲主導的web3生態系統，其目標是大規模採用去中心化和代幣治理技術。Mantle生態系統包括Mantle產品，如Mantle網絡、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。Mantle代幣（$MNT）是該生態系統的統一產品和治理代幣。
幣種名稱MNT
排名No.44
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率0.0007%
交易額/市值（24小時）4.88%
流通供應量3,364,694,382.8368406
最大供應量6,219,316,795
總供應量6,219,316,794.99
流通率0.541%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價1.5050548504148984,2024-04-08
最低價0.3136311821650813,2023-10-18
所屬公鏈ETH
簡介Mantle是一個快速成長的、以DAO爲主導的web3生態系統，其目標是大規模採用去中心化和代幣治理技術。Mantle生態系統包括Mantle產品，如Mantle網絡、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。Mantle代幣（$MNT）是該生態系統的統一產品和治理代幣。
所屬板塊
社媒
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