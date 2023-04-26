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MangoMan Intelligent

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0.0000006807
24h 最低價
0.0000005818
24h 成交量 (MMIT)
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24h 成交額 (USDT)
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MMIT
MangoMan Intelligent 的願景是成為多元宇宙的骨幹力量，幫助最大限度地發揮智能數字資產和虛擬商品的效用和價值。
概況
幣種名稱
MMIT
發行時間
--
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發行價格
--
發行總量
2,100,000,000,000,000
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0.0000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
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